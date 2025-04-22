Набсовет «Сбера» рекомендовал рекордные дивиденды за прошлый год Сбербанк планирует выплатить дивиденды на рекордные 786,9 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наблюдательный совет «Сбера» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в сумме 786,9 млрд рублей, следует из материалов компании. Это рекордный для организации объем дивидендов.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Сбербанк» за 2024 год: <...> на выплату дивидендов направить 786 929 268 320,00 рублей, — говорится в сообщении.

На дивиденды планируют потратить около половины чистой прибыли группы, которая по международным стандартам финансовой отчетности оценивается в 1,58 трлн рублей. На каждую обыкновенную и привилегированную акцию предложили выплачивать 34 рубля и 84 копейки. Контрольным пакетом акций Сбербанка владеет правительство. Государству принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.

Ранее стало известно, что 12 российских компаний объявили дивиденды в 2025 году. Совет директоров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» рекомендовал выплатить по итогам прошлого года дивиденды в размере 541 рубля на акцию. Дивдоходность по текущим ценам равняется 8,29%. Совет директоров МосБиржи рекомендовал дивиденды в виде 26,11 рубля на акцию. Совет директоров X5 рекомендовал к выплате акционерам дивиденды в размере 648 рублей на акцию.