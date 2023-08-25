На сколько вырастут цены на одежду и обувь осенью: прогноз ретейлеров На стоимость вещей перед новым сезоном влияет несколько факторов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Магазины одежды и обуви, особенно импортной, за последний год сильно подняли цены. Совсем недавно они сделали это еще раз — из-за скачков курсов валют. Это не единственный фактор, на ситуацию на рынке продолжает влиять февральское землетрясение в Турции. Подробнее обо всех изменениях расскажет NEWS.ru.

Почему рубль начал падать

Курс рубля стал заметно падать в конце прошлого года, в преддверии вступления в силу самой главной санкции Запада — нефтяного эмбарго, которое начало работать 5 декабря 2022 года. Оно означает, что с этого момента все западные страны окончательно перестали закупать у России нефть, которая доставляется по морю. Как заявлял глава Евросовета Шарль Мишель, это решение касалось двух третей импортируемой Евросоюзом нефти из России. Примерно тогда же заработал западный ценовой потолок в $60 за баррель: если цена поставляемой Россией нефти будет выше, компании стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) и Австралии не имеют права страховать такие поставки и обслуживать суда.

Это ударило по вере инвесторов в экономические перспективы РФ. И если раньше они покупали больше рублей на бирже, чтобы инвестировать в российские акции, облигации или просто конкретно в чей-то бизнес, то после этого они начали избавляться от российской валюты. В результате биржевой курс доллара вырос с 62,54 руб. (4 декабря прошлого года) на 51,5%, до сегодняшних 94,74 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как менялись курс доллара и евро в августе

Если в конце июля курс доллара колебался в районе 90–92 руб., то в августе он вырос еще сильнее и 14 числа достиг рекордного показателя с весны 2022 года, дойдя на бирже до 101,74 руб. Евро в моменте и вовсе доходил до 111,7 руб. В ситуацию пришлось вмешаться Кремлю. Помощник президента, бывший министр экономики Максим Орешкин назвал основной причиной ослабления рубля мягкую денежно-кредитную политику Центробанка (то есть недостаточно высокая ключевая ставка. — NEWS.ru). Он пообещал, что ситуация нормализуется в ближайшее время, потому что в интересах отечественной экономики — сильный рубль, так как слабая нацвалюта осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы людей.

На следующее утро Центробанк провел внеплановое заседание и резко поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%, чтобы сделать кредиты в рублях (а значит, и сами рубли) более дорогими. Затем Владимир Путин и экономический блок правительства провели совещание с участием экспортеров, в результате которого последние согласились добровольно продавать на рынке часть своей иновалютной выручки, чтобы снизить дефицит долларов и евро. В результате курсы доллара и евро немного опустились.

Как в результате поменялись цены на одежду и обувь

Три представителя компаний по продаже импортных марок одежды и обуви поговорили с NEWS.ru на условиях анонимности. Один из продавцов отметил, что в течение семи первых месяцев 2023 года цены на его товары не поднимались, но из-за резкого ослабления рубля уже в августе пришлось увеличить цены на 20%, так как компания закупает все за рубежом.

«Закупка товаров, доставка — все идет в иностранной валюте. Даже российский бизнес все покупает в Китае, и опять же за иностранную валюту. И даже если сегодняшний товар был куплен еще по более выгодному курсу доллара, цены на него все равно вырастут, потому что компаниям нужны деньги на закупку следующей коллекции по новому курсу», — пояснил собеседник NEWS.ru, уточнив, что если курс снизится, цены тоже станут меньше.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель другой компании отметил, что его одежда и обувь подорожали на 30% после начала спецоперации на Украине. И две недели назад ему пришлось поднять цены еще на 10–15% из-за роста курсов доллара и евро.

Третий продавец и вовсе отмечает, что за год цены во всей фешен-индустрии поднялись в среднем на 25%, и на это повлиял не только курс рубля. «В Европе подорожали хлопок и производство одежды. В Турции, откуда тоже массово везут одежду и обувь, после землетрясения нарушилась логистика, и расходы на нее тоже выросли. Также там увеличились и траты производителей», — сказал собеседник NEWS.ru.

Какими цены будут дальше, будет во многом зависеть от колебаний курса и объемов товаров, закупаемых по тому или иному курсу, добавил собеседник издания.

Что еще может повлиять на цены

22 августа стало известно, что японский бренд повседневной одежды Uniqlo окончательно ушел из России. Это означает, что конкурентов у остающихся в стране магазинов остается все меньше, что и позволяет последним легче повышать цены. Одежду японской марки все еще можно купить на российских маркетплейсах Lamoda, Ozon, а также заказать на платформе CDEK.Shopping. В последнем случае доставка будет из Польши, логистические расходы уже включены в указанную на сайте стоимость товара. В то же время стоит отметить, что на Lamoda сейчас представлено меньше женской, мужской и детской одежды и обуви и аксессуаров, чем было, к примеру, в мае — 1978 товаров против 2386 четыре месяца назад.

Кроме того, потребители, судя по отзывам, не очень довольны, к примеру, магазинами Maag, которые пришли на смену Zara. По июльским данным телеграм-канала Mash, у новых магазинов выручка в семь-восемь раз меньше, чем у испанского оригинала. Если Zara зарабатывала в день 2–3 млн рублей (а по выходным и до 4 млн), то Maag получает только 300–400 тыс. руб. В результате часть магазинов Maag рискуют закрыться, отмечали журналисты.

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