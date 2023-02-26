На Бали избили российского блогера и отняли у него биткоины на $284 тысячи На Бали избили криптоблогера Бойцова и украли у него $284 тысячи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российского криптоблогера Юрия Бойцова и его девушку ограбили на Бали на $284 тысячи, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, группа мужчин ворвалась в его квартиру, начала избивать блогера, требовать разблокировать телефон и перевести средства. Система не позволяла перевести такую крупную сумму, и злоумышленники специально снимали Бойцова с паспортом в руках, чтобы отправить подтверждение личности в службу поддержки. Также у блогера и его супруги отобрали загранпаспорта.

К нам заявились с рэкетом четыре человека. Один из них был в индонезийской милицейской форме. У нас вывели все деньги с кошельков криптовалют. У нас забрали загранпаспорта, у моего молодого человека забрали паспорт Российской Федерации, — рассказала в видеообращении девушка криптоблогера Екатерина Миленко.

Один из подозреваемых был задержан на следующий день в аэропорту, откуда планировал отправиться в Дубай. В отделении полиции задержанный отрицал вину и утверждал, что сам Бойцов является мошенником. К заявлению пара приложила записи с камер видеонаблюдения возле своего дома, на которых видны лица всех грабителей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске сотрудник курьерской компании СДЭК подстроил ограбление своего пункта выдачи. Мужчина привел своих знакомых, которые брызнули ему в лицо перцовкой и забрали 140 тысяч рублей. Позднее полиция задержала сотрудника СДЭК и двух грабителей. Одному из них было 17 лет, поэтому его отпустили под подписку о невыезде. В отношении двух других задержанных заведено уголовное дело, им грозит до семи лет лишения свободы.