Мосбиржа запретила маржинальную торговлю бумагами Qiwi

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосбиржа вводит запрет на торговлю с плечом бумагами Qiwi, следует из сообщения на сайте торговой площадки. Ограничения вступают в силу с 22 февраля 2024 года и распространяется на расписки компании, а также на облигации «Киви финанс» серии 001Р-02.

Центробанк России лишил КИВИ Банк лицензии 21 февраля в связи с систематическими нарушениями законодательства. Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть свои деньги. На средства, хранящиеся в электронных кошельках, страховка не распространяется.

Следом закрылись офисы КИВИ Банка в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Перестали работать платежные терминалы QIWI в российской столице. Автоматы предлагают «поискать другой терминал». Сам экран автоматов заблокирован, высвечивается надпись: «Платежи временно не принимаются».

Также обвалились ценные бумаги QIWI. Депозитарные расписки подешевели на 50%. Из-за этого МосБирже пришлось объявить второй дискретный аукцион за день. Это специальный режим торгов, вводимый для снижения волатильности на рынке.

По мнению директора центра региональной политики РАНХиГС при президенте РФ Владимира Климанова, отзыв у него лицензии у КИВИ Банка стал значимым событием, так как он входил в сотню крупнейших российских банков по своим объемным показателям. Он считает, что без этого банка целый ряд сегментов российской экономики станет работать иначе.