Мосбиржа возобновит вечернюю сессию на фондовом рынке с 12 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская биржа с 12 сентября возобновит вечернюю сессию на фондовом рынке, в том числе утренние торги на срочном и валютном рынках, говорится на сайте торговой площадки. Отмечается, что в ходе вечерней сессии на рынке акций будет доступно 46 ценных бумаг, сделки с РПС и РПС с ЦК.

На валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций — 14 часов, на срочном рынке —15 часов, — говорится в сообщении.

12 сентября вечерняя торговая сессия будет проходить с 19:00 по 23:50 (19:00–19:05 — аукцион открытия, 19:05–23:00 — торговый период).

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявил, что сложившаяся на мировых фондовых площадках ситуация говорит об их скором обвале. Неважно, что послужит непосредственной причиной обрушения, однако «уносить ноги» с биржи надо уже сейчас, считает он.

О приближении краха, уточнил инвестор, свидетельствует резкий рост стоимости кредитов, спад доверия потребителей и рост инфляционных ожиданий. Все больше акций падает в цене и все меньше растет, а мировые финансовые организации пророчат рецессию еще в 2022 году.