МосБиржа пообещала вернуть клиентам заблокированную из-за санкций валюту МосБиржа: НКЦ вернет клиентам заблокированные из-за санкций США доллары и евро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный клиринговый центр (НКЦ) конвертирует заблокированные из-за санкций США доллары и евро клиентов в рубли по курсу на 13 июня, передает пресс-служба Московской Биржи. Обязательства будут исполнены до 28 июня 2024 года.

В этой связи НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли, — говорится в заявлении.

Ранее в Банке России отметили, что смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки с 80% до 60% упростит для бизнеса проведение платежей. Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, добавили в ЦБ.

До этого бельгийский Euroclear приостановил все процессы обслуживания активов с участием российского Национального расчетного депозитария из-за подпадания последнего под американские санкции. В европейском учреждении также оценили влияние рестрикций США на сотрудничество с НРД.

12 июня Министерство финансов США ввело новые санкции против 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. В качестве причины ведомство обозначило проведение спецоперации. Ограничения коснулись таких российских компаний, как Московская Биржа, НРД и НКЦ.