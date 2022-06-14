МосБиржа перестала торговать швейцарским франком из-за санкций

Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

С 14 июня МосБиржа прекратила торги швейцарским франком после принятия Берном антироссийских санкций, сообщается на сайте торговой площадки. В минувшую пятницу, 10 июня, Швейцария одобрила введенные Евросоюзом ограничения, в частности, эмбарго на российскую нефть. На бирже подчеркнули, что рестрикции затрудняют расчеты во франках, а именно инструментов спот и своп по валютным парам «швейцарский франк — российский рубль» и «доллар США — швейцарский франк».

С 14 июня 2022 года на валютном рынке Московской Биржи приостанавливаются торги швейцарским франком. Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее заключенные сделки останутся в силе, обязательства по ним будут выполнены в обычном режиме. Но биржа не исключает задержку зачисления швейцарских франков на счета. Торговая площадка также работает с банками-корреспондентами, чтобы возобновить торги.

10 июня Швейцария одобрила шестой пакет санкций, введенный ЕС, а также ввела финансовые ограничения и запрет на въезд в страну еще для 100 человек из России и Белоруссии. В черный список вошли представители оборонных политических и информационных сфер обеих стран.