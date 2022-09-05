Мосбиржа остановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосбиржа в 10:50 мск 5 сентября временно остановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, указано на сайте биржи. О причинах остановки и времени возобновлении торгов не сообщается.

В 10:50 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, — указано на сайте.

Московская Биржа с 12 сентября возобновит вечернюю сессию на фондовом рынке, в том числе утренние торги на срочном и валютном рынках. Отмечается, что в ходе вечерней сессии на рынке акций будет доступно 46 ценных бумаг, сделки с РПС и РПС с ЦК (режим переговорных сделок с центральным контрагентом). 12 сентября вечерняя торговая сессия будет проходить с 19:00 по 23:50 (19:00–19:05 — аукцион открытия, 19:05–23:00 — торговый период).

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявил, что сложившаяся на мировых фондовых площадках ситуация говорит об их скором обвале. Неважно, что послужит непосредственной причиной обрушения, однако «уносить ноги» с биржи надо уже сейчас, считает он.