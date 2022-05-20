Мишустин: доллар и евро всё чаще используют для политического шантажа

Доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ. В связи с этим он заявил, что дедолларизация экономики России остаётся приоритетом.

Доллар и евро всё чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа, — сказал премьер.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от доллара. Она добавила, что этот процесс вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые прибегают к мерам экономического и неэкономического давления на растущие экономики. Пример тому — заморозка активов России.