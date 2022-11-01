Мировые центробанки закупили рекордное количество золота Мировые центробанки закупили рекордное количество золота в третьем квартале 2022 года

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Всемирный совет по золоту (WGC) заявил, что центральные банки разных стран мира закупили рекордное количество золота. С начала года, по данным WGC, эта цифра составила почти 700 тонн, сообщается на сайте организации.

В WGC подчеркнули, что большая часть закупок драгоценного металла пришлась на третий квартал, когда было куплено 399 тонн. В третьем квартале 2022 года спрос на золото вырос на 28%.

В WGC считают, что до конца года последует снижение общего объема инвестиций, поскольку активные розничные покупки компенсируют падение ETF (биржевого инвестиционного фонда) и внебиржевого спроса.

Ранее стало известно, что банки начали разрешать клиентам выводить с обезличенных металлических счетов (ОМС) физическое золото. В одних банках такая опция доступна всем клиентам, в других — только на основе индивидуальных договоров. NEWS.ru узнал у экспертов, что выгоднее и безопаснее — оставить золото на счете, забрать его домой или перевезти за границу.