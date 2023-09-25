Мировая торговля в скором будущем может получить альтернативу доллару МИД Венесуэлы: торговля в скором будущем может получить альтернативу доллару

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Американский доллар, используемый в настоящее время как инструмент принуждения против других стран, в скором будущем перестанет быть единственным вариантом ведения торговли в мире, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. По его мнению, изменение миропорядка будет способствовать тому, что валюта США утратит статус главного инструмента в мировом товарообороте.

Я считаю, что очень скоро мы увидим новые варианты в мировой торговле, и гегемония доллара будет сдавать позиции, чего мы все хотим, потому что сегодня доллар используется как оружие принуждения против стран, и этот баланс, эта корзина валют, которая сейчас появляется для мировой торговли, будет очень позитивной, именно для того, чтобы дать стабильность всем нашим странам, — сказал дипломат.

Он указал, что уже в настоящее время такие товары, как энергоносители и продовольствие, все чаще торгуются в валютах, отличных от доллара. В частности, такую практику вводят страны Латинской Америки — Бразилия и Аргентина, отметил Пинто.

Ранее политолог Вадим Трухачев высказал мнение, что расширение БРИКС сильно подорвет экономику США из-за дедолларизации стран объединения. При этом эксперт отметил, что европейские страны пострадают еще больше, чем США.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков отметил, что коллективный Запад пока не считает единую валюту стран БРИКС потенциальной угрозой доллару США, однако ситуация может измениться уже через три-пять лет. Он пояснил, что к тому времени новая валюта будет использоваться для расчетов внутри союза, в котором будут состоять и экспортеры нефти, и импортеры.