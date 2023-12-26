Минфин раскрыл объем доходов экономики, не связанных с нефтью и газом Силуанов: дополнительные ненефтегазовые доходы за год превысят 3 трлн рублей

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Дополнительные доходы от ненефтегазового сектора экономики в 2023 году превысят 3 трлн рублей, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, ключевая задача Минфина заключается в уменьшении зависимости экономики от конъюнктуры.

Мы говорили, что в этом году только дополнительные доходы от экономики, не связанные с нефтью и газом, составят более 3 трлн рублей. 3,1 трлн рублей — это тот ресурс, который мы использовали в текущем году, — сказал Силуанов.

При этом перед Минфином не стоит задача полностью освободиться от доходов нефтегазового сектора, подчеркнул глава ведомства. Силуанов подчеркнул, что сырьевая экономика является высокотехнологичным сектором. Для добычи нефти требуются большие затраты интеллектуального труда и новые технологии, указал он.

В целом федеральный бюджет около трети своих доходов пополняет за счет нефтегазовых источников, сообщил министр. Он выразил уверенность, что даже если цена на нефть будет ниже запланированной, все обязательства будут выполнены.

Ранее Силуанов рассказал, что объем инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инфраструктуру и меры по поддержке экономики во второй половине 2023 года составил 709 млрд рублей. Эти деньги направили в том числе на развитие Центрального транспортного узла, ЦКАД, строительство трасс и льготный лизинг воздушных и водных судов, а также наземного транспорта.