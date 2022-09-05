Минфин планирует легализовать платежи в криптовалютах Минфин сообщил о возможной скорой легализации трансграничных переводов криптовалюты

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Министерство финансов и Банк России переосмыслили подход к рынку криптовалют и в ближайшее время трансграничные платежи в данных валютах могут быть легализованы в России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» замминстра финансов Алексей Моисеев. По его словам, в стране не развиты необходимые условия для совершения платежей между Россией и другими странами, а потому ведомство должно обратить внимание на эту проблему.

Что касается регулирования рынка криптовалют, то разница в подходах осталась. Но могу сказать, что и Центробанк переосмыслил подход с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать как-то, — поделился Моисеев.

Он отметил, что Минфин должен дать возможность людям без последствий совершать трансграничные платежи. При этом необходимо усилить контроль за данной сферой, поскольку при помощи криптовалют может производиться отмывание денег, оплата наркотиков и другие противозаконные действия.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин заявил, что вложение денег в криптовалюту — способ увеличить накопления в долгосрочной перспективе. По его словам, несмотря на высокую волатильность биткоина, при анализе динамики его стоимости по годам можно заметить однозначно восходящий тренд, а значит, его цена всегда будет.

Эксперт также напомнил, что ЦБ выступил против майнинга криптовалют из-за перспективы повышения расходов энергии. По его словам, Россия является самой богатой страной в мире по количеству неиспользованных мощностей электрогенерации. Припачкин считает, что свободные мощности можно было бы загрузить производством криптовалюты, продавать ее за границу и получать за это экспортную выручку.