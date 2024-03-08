Миллиардер Руперт Мердок и теща Абрамовича: что их связало, когда свадьба

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Руперт Мердок и Елена Жукова

Американский миллиардер Руперт Мердок решил жениться в пятый раз и сделал предложение Елене Жуковой, последней теще бизнесмена Романа Абрамовича. Сколько жен было у американского медиамагната, что связало новую пару и при чем здесь может быть президент России Владимир Путин?

Как познакомились американский миллиардер и Елена Жукова

The New York Times пишет, что 92-летнего Мердока (98-е место в списке Forbes с состоянием в $18,9 млрд) познакомила с Жуковой одна из его бывших жен, Венди Ден. О новых отношениях престарелого миллиардера стало известно в августе 2023 года. В марте 2024-го миллиардер предложил россиянке свои руку и сердце.

Известно, что свадьба должна состояться в июне 2024 года.

Елене Жуковой 67 лет. В Советском Союзе она была микробиологом и, как сообщает KP.RU, работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР. Она переехала в США в начале 1991 года после развода с первым мужем.

Первым мужем Елены был Александр Жуков, один из первых российских бизнесменов и создатель группы «Интерфинанс». С 1993 года он проживает в Лондоне. По оценке профильных СМИ, его состояние достигает $2 млрд. Информации о том, какие суммы бизнесмен передал своей бывшей жене при разводе, нет.

Дочь Елены, Дарья Жукова, до 2017 года была замужем за российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Она родила ему двух детей, Аарона и Лею и ушла к сыну греческого миллиардера Спиросу Ниархосу. Таким образом, Елена Жукова приходится тещей Абрамовичу.

Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Руперт Мердок

Сколько было жен у Руперта Мердока

В прошлом у Мердока было четыре жены. Как пишет NDTV, первую, австралийскую модель и актрису Патрисию Букер, он встретил в 1950-х годах и женился в 1956-м. Два года спустя у них появилась дочь Пруденс, а 11 лет спустя, в 1967-м, они разошлись.

Вторая жена, шотландско-австралийская журналистка Анна Мария Торв, вышла за миллиардера всего через несколько месяцев после развода. Они прожили вместе 32 года и родили трех детей — Элизабет, Лахлана и Джеймса, прежде чем развестись в 1999 году. Как заявляла Анна Мария, «Руперт Мердок, которого я любила, давно умер», а ее муж с течением жизни стал «чрезвычайно жестким, безжалостным и решительным».

Третьей женой Мердока стала китаянка Венди Ден, бизнесмен, инвестор и коллекционер искусства. Они познакомились в Гонконге в 1997 году и тайно сочетались браком на яхте миллиардера в Нью-Йорке всего через две недели после развода с Анной Марией.

Четвертая жена появилась у Мердока в 2016 году, когда ему было 84 года. Джерри Холл ранее родила четырех детей от лидера Rolling Stones Мика Джаггера. Вместе они прожили 6 лет и развелись в 2022 году.

Фото: Regina Wagner/imago-images.de/Global Look Press Руперт Мердок с Джерри Холл

При чем здесь Владимир Путин

Как пишет Business Insider, «новая невеста свяжет Мердока с широкой сетью денежных контактов» и даст «некоторые удивительные связи».

По версии авторов издания, через Елену Мердок может получить каналы связи не только с Абрамовичем, но и с президентом России Владимиром Путиным, поскольку «Абрамович тесно связан с Путиным и считается его тайным посыльным в переговорах с Западом». Также через дочь новой жены Мердок получает контакты с греческим семейством Ниархосов, наследников бизнес-империи Ставроса Ниархоса.

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