МИД России: договор с Латвией о двойном налогообложении утратил силу

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Действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией, а также Данией прекращено с 1 января 2024 года, говорится в сообщении МИД РФ на официальном портале правовой информации. Соглашение с латвийской стороной было подписано 20 декабря 2010 года, с датской — 8 февраля 1996 года.

1 января 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, — указывается в сообщении.

Также в тексте утверждается, что прекращено действие Конвенции между правительствами РФ и Дании об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила о неспособности Литвы и Евросоюза соблюдать договоренности. Позиция была озвучена на фоне ситуации с заторами на российско-литовской границе. Захарова подчеркнула, что Москва продолжит добиваться выполнения имеющихся у этих сторон международно-правовых и политических обязательств.