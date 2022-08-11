«Мелкая мера»: аналитик оценил идею блокировать переводы от 10 тысяч рублей Аналитик Герасимов об идее блокировать переводы от 10 тысяч рублей: «Мелкая мера»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Идея Банка России блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах является неэффективной, поскольку такая мера позволит еще более детально следить за переводами граждан, заявил эксперт в области безопасности Игорь Герасимов в беседе с Pravda.ru. По его словам, представители руководства банков могут также участвовать в преступных схемах.

Я не согласен с такой мерой, потому что, во-первых, это приведёт к большему контролю за переводами граждан. Обычно генеральные директора, их заместители, начальники отделов продаж реализуют преступные схемы. При этом традиционно наказывают низшее звено. Например, специалистов в ломбардных отделениях, — рассказал специалист.

Герасимов считает, что введение подобных блокировок — это «мелкая мера, показное мероприятие», с помощью которого Банк России хочет создать видимость работы. Также он заявил о необходимости создать специальный механизм, позволяющий властям контролировать высшее звено всех банков.

Ранее Совет по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ предложил блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдёт дополнительную идентификацию. Инициатива была предложена в качестве меры защиты от мошенников. Кроме этого, гражданам предлагается дать возможность сообщать в полицию о мошенничестве через колл-центры банков, которые могли бы вместе с заявлением передавать данные о спорной операции.