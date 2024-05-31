Матерям урежут детские льготы? Что меняется в правилах назначения пособий

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С 1 июня в России изменятся правила расчета дохода семьи при назначении единого пособия. В частности, нововведения коснутся родителей, получающих алименты, а также семей, в которых работают несовершеннолетние дети. NEWS.ru рассказывает, кто может претендовать на выплату и на что теперь следует обратить внимание.

Что представляет собой единое пособие

Единое пособие — универсальная мера поддержки для детей от 0 до 17 лет и беременных женщин. Она начала действовать в 2023 году и объединила несколько ранее действующих выплат: пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки (до 12 недель); ежемесячную выплату при рождении или усыновлении ребенка до трех лет; пособие на ребенка от трех до восьми лет; ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет. Теперь правила назначения унифицированы, а единым оператором назначен Социальный фонд России (СФР).

Кому назначают единое пособие

Единое пособие положено беременным женщинам, которые встали на учет в медицинское учреждение на ранних этапах беременности (до 12 недель), и семьям с детьми до 17 лет. При этом они должны соответствовать нескольким критериям:

заявитель и ребенок должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории РФ;

средний доход на члена семьи в месяц не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе, в котором они проживают;

у заявителя должен быть подтвержденный доход или объективная причина его отсутствия;

имущество семьи не должно превышать определенного уровня (учитывается недвижимость и транспорт, а также проценты по вкладам).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В каком размере выплачивается единое пособие

Размер единого пособия зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе, в котором она проживает. Пособие для беременных женщин рассчитывают из размера прожиточного минимума для трудоспособного населения, а на ребенка — из регионального прожиточного минимума не детей. Чем меньше доходы, тем больше пособие:

50% — базовый размер;

75% — повышенный размер (если при назначении базового размера среднедушевой доход не достиг прожиточного минимума на душу населения);

100% — максимальный размер (если при назначении повышенного размера среднедушевой доход все еще не достиг прожиточного минимума на душу населения).

В Москве в 2024 году прожиточный минимум на ребенка составляет 19 586 рублей. Значит, размер пособия составит 9793, 14 689 или 19 586 рублей — в зависимости от доходов семьи.

Чтобы узнать размер единого пособия для своей семьи, нужно найти прожиточные минимумы по региону, в котором вы обращаетесь за выплатой. С этой информацией можно ознакомиться на «Госуслугах».

Что меняется в правилах назначения единого пособия

Для разведенных родителей определена минимальная сумма алиментов, которую они должны выплачивать на детей. Сейчас родитель, обратившийся за пособием, может указать любую фактически поступившую сумму алиментов, даже если этот вопрос они не урегулировали в судебном порядке.

Теперь, в зависимости от порядка выплаты алиментов, возможны несколько вариантов их учета в доходах семьи:

если алименты определены судом, то СФР будет учитывать фактически поступившие суммы на основании данных в заявлении или информации от судебных приставов, если возбуждено исполнительное делопроизводство.

если алименты определены нотариальным соглашением, то в доходе семьи учтут сумму, указанную в соглашении, но не менее предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий. Это четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих детей и половина — на трех и более.

если родители самостоятельно договорились о сумме выплат (алименты установлены устным соглашением), то СФР учтет алименты на основании данных из заявления, но, опять же, не менее минимальных гарантий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что это значит

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Соответственно, сумма алиментов на одного ребенка не может быть менее 4810 рублей, на двух детей — 6414 рублей, на трех и более — 9621 рубля. Даже если родитель по устной договоренности переводит ребенку меньшую сумму, СФР учтет в доходах семьи минимум согласно гарантиям Семейного кодекса — соответственно 4810, 6414 или 9621 рубль.

Как поясняют юристы, раньше в доходах не учитывались алименты, если они не были назначены судом или если, к примеру, родители договорились о них устно.

В заявлении можно было указать любую минимальную сумму [для получения пособия], ее достоверность никак не проверялась, говорит в беседе с NEWS.ru старший юрист, адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Татьяна Овцынова.

Теперь в том случае, если один родитель помогает другому наличными деньгами (неважно, какой суммой), в доходах будет учитываться минимальный размер алиментов. Теоретически часть семей в связи с новыми правилами может лишиться выплаты (те, чей доход близок к уровню прожиточного минимума и которые занижали размер получаемых алиментов).

«Нововведения могут существенно сократить количество лиц, кому пособие будет назначено, так как устанавливается минимально возможная планка, меньше которой размер алиментов просто не может быть учтен», — отмечает Овцынова.

Какие доходы не будут учитываться при назначении выплаты

Если ребенку менее 18 лет и он учится очно в школе, вузе или ссузе, его трудовые доходы учитываться не будут. При этом обучение должно длиться не менее шести месяцев в расчетном периоде, а подтвердить это потребуется справкой из учебного заведения.

Также начиная с июня 2024 года при назначении пособия не будут учитываться проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Кроме того, из расчета исключат выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».

С полным перечнем доходов, которые не учитываются при назначении единого пособия, можно ознакомиться на сайте СФР.

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