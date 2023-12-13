Лучший возраст выхода на пенсию: во сколько стоит прекратить работать Социолог Якушев: большинство россиян предпочитают работать, даже выйдя на пенсию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России хотят сократить трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Сколько тогда придется работать, чтобы выйти на заслуженный отдых, и сколько лет нужно работать сейчас? На эти и другие вопросы попытался ответить NEWS.ru.

Кому сейчас положен досрочный выход на пенсию

Россиянам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), пенсия по старости может назначаться за два года до достижения пенсионного возраста. В целом для мужчин он установлен на уровне 65 лет, для женщин — 60 лет, но за счет переходного периода в реализации пенсионной реформы многие могут выйти на пенсию раньше.

Например, мужчина 1961 года рождения вправе уйти на пенсию в 63 года, то есть в 2024 году. Однако если у него к 2022 году уже накопился страховой (трудовой) стаж в 42 года, то он мог выйти на пенсию даже в 61 год.

А женщина 1966 года рождения вправе уйти на пенсию в 58 лет, тоже в 2024 году. Однако при наличии у нее в 2022 году страхового стажа в 37 лет, она опять-таки могла выйти на пенсию досрочно, то есть в 56 лет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как хотят изменить досрочный выход на пенсию

Сегодня группа депутатов (пока известно только то, что в нее входит лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов) внесет в Госдуму законопроект, который в случае принятия снизит страховой стаж для досрочного выхода на пенсию. С 42 до 37 лет для мужчин и с 37 до 32 лет для женщин. При этом авторы инициативы хотят сохранить условие, что досрочный выход на пенсию может произойти не ранее 60 лет у мужчин и 55 — у женщин.

Как объясняют в пояснительной записке к законопроекту, сейчас подавляющая часть выпускников средних школ не идет на работу, а поступает в средние и высшие учебные заведения. В результате их трудовой стаж начинается только в 23–24 года. И действующая норма досрочного выхода на пенсию остается чисто декларативной, без возможности практического применения.

Как объясняет Миронов, его инициатива будет мотивировать россиян работать «в белую», чтобы с их зарплат как можно раньше начались отчисления в Социальный фонд (ранее — Пенсионный фонд). Так Миронов рассчитывает вывести из «серой зоны» до 50% зарплат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каким специалистам положен досрочный выход на пенсию

Кроме большого трудового стажа есть еще целый ряд условий, позволяющих выйти на пенсию пораньше. Это и работа в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, на территориях со сложным климатом (на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах), и многодетность, и состояние здоровья. Чтобы досрочно выйти на пенсию, нужно также иметь определенное число пенсионных коэффициентов — для каждого года оно может отличаться. Чтобы узнать, сколько коэффициентов и лет стажа уже накоплено, любой россиянин может зарегистрировать личный кабинет на специальном сайте «Электронные услуги и сервисы СФР» и получить там все необходимые данные.

Подробнее обо всех категориях пенсионеров, которые имеют право на досрочную пенсию, можно узнать в справке Соцфонда. А в нашей статье приведем лишь несколько примеров.

Так, при занятости россиянина на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и получении там страхового стажа от 10 лет мужчинами и от 7,5 года женщинами, а также при наличии общего трудового стажа в 20 лет у мужчин и в 15 лет у женщин мужчины могут выйти на пенсию уже в 50 лет, а женщины — в 45.

Или, к примеру, женщины, родившие троих детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, при наличии трудового стажа всего в 15 лет могут выйти на пенсию уже в 57. Если же детей было четверо, то в 56, а если пятеро и больше — то в 50.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда лучше всего выходить на пенсию

Как ранее пояснял в интервью NEWS.ru ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев, для каждого человека с учетом его здоровья и стажа должна быть своя стратегия. К примеру, благодаря современной медицине сейчас есть люди, которые в 70 и 80 лет вполне работоспособны и с удовольствием продолжают работать и получать зарплаты.

При этом надо понимать, что работающим пенсионерам, в отличие от неработающих, ежегодные индексацию пенсий не проводят. Вместо этого их текущую пенсию 1 августа ежегодно увеличивают, но максимум на три пенсионных балла — то есть чуть более чем на 350 рублей. Тем не менее работодатели уплачивают взносы за таких сотрудников в Социальный фонд. В результате у последних копится и стаж, и пенсионные баллы. Но баллы опять же будут учитывать при выплатах, только когда пенсионер уволится. Тогда же учтут и все индексации пенсий, которые он пропустил.

Так или иначе Якушев подчеркивает: согласно опросам, пенсионная стратегия большинства россиян сегодня — работать до самой смерти.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как увеличить свою пенсию

Любопытно, но пенсионные баллы можно не только заработать, но и купить. И, как отмечает Якушев, современная стоимость государственных пенсий больше, чем цена этих баллов. «То есть их покупка, скорее всего, будет выгодна. Конечно, если сравнивать это с тем объемом денег, которые люди в итоге получат в виде пенсий и если они долго и счастливо проживут среднестатистическую жизнь», — сказал эксперт.

Кроме того, будущий пенсионер может подумать о том, как использовать свои активы в будущем для увеличения пенсии. К примеру, в определенный момент выгодно продать дачу или вторую квартиру. Кстати, покупать квартиру, чтобы потом ее сдавать, будет выгодно в больших городах, но не там, где почти нет работы.

Также деньги можно класть на вклады (а буквально через пару дней Центробанк должен поднять ключевую ставку, и еще в течение недели-двух банки как раз поднимут ставки по депозитам). Более выгодными инструментами считаются государственные и корпоративные облигации, которые можно покупать через открытые даже в обычных банках брокерские счета, но тут риск уже выше. К примеру, после начала боевых действий на Украине 24 февраля и государственные, и корпоративные облигации резко просели в цене. Самым рисковым, но и самым доходным при удачной и умелой игре на бирже считается такой инструмент, как акции российских компаний. Но и их котировки реагируют на события в стране.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще один способ — заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). И туда с 1 января можно будет не только перевести свои пенсионные накопления (тем, у кого они есть) из Социального фонда. Новая опция — открытие сберегательного счета. На него опять позволят переводить деньги из СФР или другого НПФ и копить их там или до истечения 15 лет с момента заключения договора о таких сбережениях или по достижении женщиной (владелицей счета) 55 лет, а мужчиной — 60 лет. Затем появится право обратиться за регулярными выплатами. Подробности — в другом нашем материале.

Читайте также:

«Стратегия россиян — работать до смерти»: что ждет пенсионную систему

Двойная индексация: кому в России дважды повысят пенсии, когда, на сколько

Накопительные пенсии увеличили почти на 10%: кто их получит