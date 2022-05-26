Доллар и евро подскочили в цене Доллар и евро подорожали более чем на четыре рубля

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне решения ЦБ снизить ключевую ставку с 14% до 11% курсы доллара и евро в ходе торгов на МосБирже поднялись более чем на 4 рубля, следует из данных организатора торгов. Таким образом, американский доллар превысил порог в 63 рубля, а европейская валюта — в 66 рублей.

В начале торгов 26 мая евро расчётами «завтра» в 10:09 мск стоил 61,66 рубля, а в 12:59 устремился вверх на 5 рублей, до 66,64 рубля. Доллар же во время открытия биржи торговался по 59,98, а затем его стоимость выросла на 4 рубля, до 63,45.

Накануне курс евро по отношению к рублю упал ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, а американская валюта ослабила позиции до 56 рублей, чего не было с февраля 2018 года.

26 мая Центробанк России на внеочередном заседании Совета директоров принял решение опустить ключевую ставку сразу на три пункта, до 11%. Следующее заседание состоится 10 июня этого года. Регулятор не исключает дальнейшее снижение ставки.

По мнению экономиста Константина Селянина, ослабление рубля в ближайшее время неминуемо и будет сопровождать дальнейший спад ограничений Центробанка. Он отметил, что введённые после начала спецоперации меры регулятора постепенно утрачивают свою значимость.