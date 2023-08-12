Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара вырос на 1,985 рубля, или 2,03%, поднявшись к вечеру 11 августа до 99,4375 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Выше отметки 99 рублей доллар последний раз торговался 25 марта 2022 года.

С начала августа доллар подорожал почти на 8 рублей — 31 июля торги им закрылись на отметке 91,6025 рубля. При этом исторический максимум еще далек — 10 марта прошлого года курс доллара поднимался до 121,5275 рубля.

Курс евро 11 августа прибавил 1,56 рубля, или 1,45%, поднявшись до 109,1125 рубля. Европейская валюта торговалась выше отметки в 109 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Юань 11 августа рос на 19 копеек, до 13,65 рубля.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, давление на рубль оказывает дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил NEWS.ru, что курс доллара приблизился к знаковой отметке 100 рублей, а это значит, что санкции Запада все-таки работают и России остается только держать удар. По его словам, можно уравнять значения валют, если деноминировать рубль в пропорции 1 к 100. Экономист также допустил, что для поддержания рубля ЦБ может провести заседание совета директоров раньше времени, подняв ключевую ставку до 9–10%.