Курсы доллара и евро на МосБирже обновили максимум Курс доллара на МосБирже превысил 99 рублей, а курс евро — 109 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской бирже превысил 99 рублей, а курс евро поднялся выше 109 рублей, о чем свидетельствуют данные валютных торгов. Такой курс отмечается впервые с марта 2022 года.

Доллар достиг отметки 99,0025 рубля к 16:21 по московскому времени, однако к 16:22 снизился до 98,95 рубля. Курс евро также вырос, на 16:34 по московскому времени он составлял 108,9 рубля, а несколькими минутами ранее повысился до 109,11 рублей.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу, 11 августа, курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 108,005 рубля, при этом стоимость американской валюты выросла до 98,24 рубля. До этого экономист Александр Разуваев заявил, что укреплению рубля может поспособствовать повышение ключевой ставки. Аналитик полагает, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября примут решение о повышении ставки с 8,5% до 9%. По оценке эксперта, тогда к концу года доллар может откатиться до 70–65 рублей.

О возможном повышении ключевой ставки в сентябре ранее заявил и зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, прогноз допускает и сохранение ставки на текущем уровне, но для этого нужны признаки сокращения инфляции, которых пока не наблюдается. Заботкин указал, что цель проводимой регулятором денежно-кредитной политики заключается в стабилизации роста цен в долгосрочной перспективе на уровне 4%.