Курсы доллара и евро на МосБирже обновили максимум с 16 августа МосБиржа: курс доллара поднялся выше 96 рублей, а курс евро превысил 104 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на МосБирже поднялся выше 96 рублей с 16 августа, свидетельствуют данные торговой площадки. При этом курс евро также обновил максимум с 16 августа и превысил 104 рубля.

К 13:38 по московскому времени стоимость американской валюты составляла 95,99 рубля, несколькими минутами ранее она достигла 96,02 рубля. Курс европейской валюты к 15:00 равнялся 104,08 рубля, а в 15:10 снизился до отметки 103,86 рубля.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил, что осенью в России ожидается сокращение бюджетного дефицита и улучшение ситуации с торговым балансом, благодаря чему рубль снова начнет укрепляться. По его мнению, при влиянии позитивных факторов доллар может подешеветь до 90 рублей и даже ниже этой отметки.

Эксперт напомнил, что на ослабление рубля повлияли ускорение инфляции, начавшееся с июня, слабые данные по торговому балансу, а также продолжающийся отток капитала из России. По словам Антонова, в случае, если рубль продолжит слабеть, ЦБ может вновь ужесточить валютные ограничения. Кроме того, на укрепление курса российской валюты может повлиять отмена разрешения на вывод дивидендов из России.

До этого инвестор Федор Сидоров предположил, что курс доллара могут опустить до 85 рублей и ниже за несколько месяцев до выборов президента, которые должны пройти 17 марта 2024 года. Также экспортеров могут обязать продавать вырученную валюту на внутреннем рынке, и это поможет снизить курс.