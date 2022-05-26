Курсы доллара и евро на бирже резко выросли Курсы доллара и евро на бирже превысили 64 и 68 рублей

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль усиливает падение на Московской Бирже: курс доллара превысил 64 рубля, евро торгуется по 68 рублей, следует из данных на сайте биржи. К 16:05 мск курс доллара растёт на 4,86 рубля, до 64,19 рубля, евро дорожает на 7,07 рубля, поднимаясь до 68,37 рубля.

По данным на 16:00 мск курс доллара на МосБирже находился на уровне 63,95 рубля. Курс евро прибавлял 6,57 рубля, поднимаясь до 67,2 рубля.

Ранее Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых с 27 мая. По данным регулятора, за последние недели цены стали медленнее расти, а благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны. Как отметил руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов, снижение ключевой ставки окажет «моральную поддержку» игрокам на бирже, которые попробуют «просадить» курс рубля. Больше всего от такого решения выиграют «медведи» — трейдеры, которые продают ценные активы, прогнозируя снижение их стоимости.