Курс рубля снизился к доллару и евро в ходе торгов на МосБирже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль в начале валютных торгов на Московской Бирже ослабел по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии. По данным биржи на 10:30 мск, курс доллара растет до 54,99 рубля, курс евро — до 57,115 рубля.

Курс доллара в начале торгов на МосБирже рос до 56,5 рубля, евро находился на уровне 58,9 рубля. Таким образом, курс доллара превысил 56 рублей впервые с 19 июня, евро находится на уровне выше 58 рублей впервые с 21 июня.

Российский рынок акций в начале основной сессии на МосБирже продемонстрировал рост основных биржевых индексов. К 10:30 мск индекс МосБиржи вырос на 1,23%, до 2 233,76 пункта, индекс РТС — до 1 283,46 пункта.

Ранее экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко высчитали курс российской валюты в 2023 году. По их расчётам, он составит 74 рубля за доллар, если у России получится полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС. При таком условии за баррель нефти Brent будут просить $100, а за Urals — $70. Негативным фактором для российской валюты также станет нефтяное эмбарго ЕС и другие торговые ограничения.