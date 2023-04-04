Курс евро впервые за год превысил 87 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро впервые с 15 апреля 2022 года превысил отметку в 87 рублей, свидетельствуют данные Московской Биржи. Подорожали также американская и китайская валюты.

Так, по данным 10:51 мск, курс евро расчетами «завтра» повысился на 1,08 рубля и его курс составил 87,01 рубля. Доллар США вырос на 81 копейку и достиг отметки в 79,55 рубля. Рост юаня составил 14 копеек, в результате его курс составил 11,57 рубля.

Накануне доллар также превысил планку, которой в последний раз достигал 20 апреля 2022 года — 78 рублей.

Ранее аналитик Михаил Васильев предположил, что отечественная валюта в текущем году будет слабеть, тогда как американская вырастет до 75–80 рублей. Его коллега Олег Сыроваткин, в свою очередь отметил, что в течение 2023 года ожидается сохранение профицита торгового баланса и компенсация дефицита бюджета за счет средств ФНБ, а также увеличения внутреннего долга. Таким образом, российская валюта не будет испытывать существенных колебаний, но к концу года возможно небольшое ослабление.

Аналитик Алексей Федоров рекомендовал россиянам вкладывать сбережения в японскую и европейскую валюты. Он пояснил, что иена выглядит перспективным вложением средств по меньшей мере в первой половине 2023 года, а евро — в течение всего года.