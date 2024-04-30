Курс евро в ходе торгов превысил 100 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Курс евро превысил 100 рублей впервые с 19 апреля, передает «Коммерсант». По данным издания, на 11:59 мск курс евро рос на 0,72% и торговался на уровне 100 рублей.

Из данных торгов Мосбиржи следует, что на 12:10 мск курс евро составил 100,12 рубля (+0,84%), а доллар прибавил 0,41%, поднявшись до 93,38 рубля. В то же время курс юаня рос на 0,07%, до 12,748 рубля.

Ранее аналитики Минэкономразвития спрогнозировали, что к концу 2024 года доллар будет стоить примерно 97,6 рубля. По данным ведомств, среднегодовой курс рубля в рамках базового сценария постепенно ослабляется. Отмечается, что в 2025 году валюта будет держаться на уровне до 98,6 рубля за доллар. При этом Минэкономразвития ожидает, что в 2027 году доллар может быть на уровне в 103,8 рубля.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что решение российского правительства о продлении обязательной продажи валютной выручки для российских экспортеров никак не повлияет на курс рубля, потому что такое решение было ожидаемым и заранее заложено в расчеты участников рынка.

Также эксперт отметил, что продление обязательной выручки экспортерами положительно скажется на снижении инфляции, и, возможно, ЦБ РФ снизит ключевую ставку.