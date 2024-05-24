Курс евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля, следует из данных МосБиржи. Европейская валюта расчетами «завтра» на 11:00 мск снижается на 72 копейки, до 96,90 рубля, минутами ранее опускалась до 96,85 рубля — минимума января.

В то же время валюта КНР юань снижается на 6 копеек — до 12,33 рубля. Доллар дешевеет на 28 копеек, до 89,74 рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что в случае если доллар будет стоить дороже 100 рублей, то российскую валюту необходимо будет деноминировать. По его словам, курс должен составить 100 нынешних рублей к одному новому.

В свою очередь финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что рост доллара в мае выйдет на устойчивые 94 рубля. Эксперт отметил, что это не зависит от цены нефти или налоговых периодов. По его словам, базовый курс одной валюты в отношении к другой определяют такие экономические факторы, как темпы роста, общая эффективность экономик стран и другие моменты.

Член палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси заявил, что растущая инфляция вынуждает другие страны отказываться от доллара из-за его девальвации. По его мнению, миру надоело, что Вашингтон использует доллар как инструмент для манипуляции.