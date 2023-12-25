Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на Московской Бирже поднялся выше 102 рублей, следует из данных торгов. Европейская валюта преодолела такую отметку впервые с 20 октября.

На 11:13 мск евро торговался в плюс на 0,36% с ростом до 102,11 рубля. К 11:16 мск евро отступил до 101,99 рубля, прибавляя на 0,22% к значениям с закрытия торгов на минувшей неделе. На ту же минуту доллар поднимался до 92,07 рубля, прибавляя 0,07%.

Ранее финансовый аналитик Александр Потавин озвучил прогноз, согласно которому к концу 2024 года курс евро может подняться до 120 рублей, а доллар будет стоить 110 рублей. По оценке эксперта, рубль начнет снижаться весной, когда перестанут действовать меры валютного контроля. Речь идет об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, направленной на предотвращение дефицита долларов и евро на внутреннем рынке.

Экономист Александр Разуваев предостерег россиян от покупки валюты до конца новогодних праздников. По его словам, в праздники возможны резкие колебания курса, из-за которых банки могут резко увеличивать «маржу» в банкоматах и мобильных приложениях.

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин прогнозировал устойчивое снижение рубля в последнюю неделю декабря. Он связывал это с возможным уходом с рынка дополнительных объемов валюты из-за ее продажи экспортерами.