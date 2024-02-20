Курс евро поднялся до ста рублей впервые с 9 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс рубля усилил снижение. Евро стоит уже 100 рублей впервые с 9 января, свидетельствуют данные МосБиржи. На 17:53 мск европейская валюта торговалась по 99,98 рубля (+0,51). Доллар подорожал до 92 рублей — на 0,05%.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) увеличилась на 26,95 копейки — до 95,82 рубля. Курс китайского юаня вырос на 2,4 копейки — до 12,8 рубля.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Анна Кокорева сообщила РБК, что рубль незначительно ослабевает под воздействием новостного фона. Она отметила, что давление на российскую валюту оказывают сообщения о 13-м пакете европейских ограничений, который может быть одобрен до конца этой недели.

Финансовый аналитик и экономист Николай Кульбака ранее заявил, что курс доллара и евро на российском рынке может снизиться через несколько месяцев. По его словам, это связано с напряженностью бюджета на 2024 год. Эксперт также подчеркнул, что курс валют становится все более управляемым со стороны Минфина РФ и Банка России.

Ранее схожее мнение высказал экономист Константин Церазов. Он заявил, что в нынешней ситуации курс рубля выглядит «довольно справедливым». Эксперт предположил, что в феврале рубль по отношению к доллару и евро будет находиться в существующем диапазоне.