Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара на валютных торгах Московской Биржи опустился ниже 56 рублей, курс евро — ниже 58 рублей впервые с 25 мая 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 14:45 мск, курс доллара опускался до 55,96 рубля, курс евро — до 57,96 рубля.

К 15:00 мск доллар снижается на 1,07%, до 56,19 рубля. В то же время курс евро замедлил падение и торгуется на уровне 58,44 рубля (-2,76%).

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предположил, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро возможно уже в начале второго полугодия 2022 года. По его словам, это связано с увеличением санкционного давления со стороны западных стран, негативный эффект от которого будет накапливаться. Сдерживать же рост курса доллара до 70–75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта.