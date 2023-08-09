Курс евро на Московской Бирже достиг нового максимума с весны 2022 года

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Курс евро вплотную приблизился к 107 рублям в ходе торгов на Московской Бирже, о чем свидетельствуют данные, представленные на ее сайте. Согласно опубликованным сведениям, пиковое значение курса валюты составило 106,94 рубля, позднее курс опустился до 105,57 рубля. Подобное повышение стоимости валюты отмечается впервые с марта 2022 года.

Подчеркивается, что за последний месяц курс евро вырос примерно на 8% в ходе торгов на МосБирже. Курс доллара также повысился — на 7,48% за месяц. В настоящее время американская валюта торгуется на бирже за 96,98 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее заявил, что рубль ослабляется в связи с общим дефицитом валюты на рынке. Кроме того, одной из причин данного явления может стать дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке. Аналитик компании BitRiver Владислав Антонов подчеркивает, что это не временный, а фундаментальный фактор.

В свою очередь, кандидат экономических наук Владимир Григорьев считает, что в ближайшее время курс доллара будет находиться в интервале от 89 до 92 рублей. По его словам, подобная волатильность ожидает и евро. Ситуация может измениться в том случае, если произойдет какое-либо значимое событие, связанное с товарными потоками и стабилизацией доходов от экспорта, считает эксперт.