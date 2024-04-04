Курс евро на МосБирже вырос до 102,2 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс евро вырос на 36,25 копейки и достиг отметки 100,2 рубля, следует из данных на сайте МосБиржи. Позже курс снизился до уровня 100,06 рубля.

Курс доллара к рублю повысился на две копейки и составил 92,33 рубля. Позже курс вернулся к отметке 92,3 рубля. Курс юаня к рублю оставался практически неизменным и составлял 12,723 рубля.

Ранее Министерство финансов РФ сообщило, что Центральный банк России сократит до 600 млн рублей ежедневные операции по продаже валюты на внутреннем рынке. Это в 12 раз меньше, чем месяц назад. Решение принято из-за роста нефтегазовых доходов по итогам марта и в связи с увеличением покупок валюты.

Ежедневный объем покупки золота и иностранной валюты составит в эквиваленте 11,2 млрд рублей. Совокупный объем направляемых на покупку золота и иностранной валюты средств составляет 235,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

До этого вице-премьер России Андрей Белоусов отмечал, что обязательная продажа валютной выручки положительно отразилась на экономике и продемонстрировала свою эффективность. По его словам, правительство намерено продолжить взаимодействовать с российскими компаниями, занимающимися экспортом продукции. Это позволит обеспечить фондирование импорта.