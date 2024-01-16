Курс евро на МосБирже впервые за семь месяцев упал ниже 95 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс евро на Московской Бирже впервые за семь месяцев опустился ниже 95 рублей, свидетельствуют данные торгов. Валюта не опускалась ниже этой планки с 29 июня 2023 года.

Согласно данным торгов на 17:06 мск, евро резко упал до 94,7 рубля, потеряв 1,36%, а затем сразу же вырос на 2,64% — до 98,54 рубля. На момент 17:13 мск европейская валюта убавила 0,01% и оказалась на уровне 96 рублей. При этом доллар торговался на отметке в 88,24 рубля, а курс юаня составлял 12,136 рубля.

В то же время цены на нефть продолжают демонстрировать рост. В середине дня мартовские фьючерсы марки Brent дорожали на 0,88% — до $78,84 за баррель, на WTI — на 0,51%, до $73,16.

Ранее курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года, а доллар оказался ниже 88 рублей впервые с 23 ноября прошлого года. На момент утра пятницы, 12 января, евро потерял 0,2%, опустившись до 96,97 рубля. При этом доллар находился на уровне 87,87 рубля.

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин объяснил резкое укрепление курса рубля на торгах МосБиржи планами Банка России продавать с 15 января иностранную валюту на 15,9 млрд рублей. Специалист подчеркнул, что это почти в 20 раз больше, чем в прошлые месяцы.