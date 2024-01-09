Курс доллара вырос до 91,75 рубля на МосБирже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в начале торгов на Московской Бирже 9 января вырос на 59,5 копейки и составил 91,75 рубля. К 07:10 мск американская валюта подешевела до 91,28 рубля.

Курс евро к началу торгов составлял 100,02 рубля. К 07:15 мск европейская валюта также продемонстрировала снижение – до 99,8 рубля. Китайский юань в начале торгов 9 января составлял 12,71 рубля. За полчаса юань снизился до 12,7 рубля, а затем поднялся до 12,72 рубля.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал курс 90 рублей за доллар «нормальным для нынешней ситуации». Финансовую обстановку в 2024 году он охарактеризовал как зависящую от политических и экономических факторов. Он добавил, что ни слишком сильное укрепление национальной валюты, ни ее падение не выгодны для экономики.

Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что для покупки валюты россиянам стоит дождаться окончания новогодних праздников. По его мнению, до 9 января будет узкий рынок торгов, что может спровоцировать резкие колебания курса валюты.