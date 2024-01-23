Курс доллара поднялся до 87,96 рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара по отношению к рублю на Московской Бирже поднялся до отметки в 87,96 рубля, сообщается на сайте платформы. Отмечается, что на открытии торгов стоимость валюты оценивалась в 87,82 рубля, однако затем курс начал колебаться. К 07:30 по московскому времени курс американской валюты достиг максимума, после чего начал постепенно снижаться. По состоянию на 08:06, стоимость доллара оценивается в 87,89 рубля.

После открытия торгов сделок по евро пока не было. В настоящее время стоимость валюты Евросоюза на Московской Бирже составляет 95,84 рубля. Курс евро по отношению к доллару остается стабильным. Он зафиксировался на отметке в $1,09. В то же время курс юаня по отношению к рублю продемонстрировал незначительный рост. На открытии торгов китайская валюта оценивалась в 12,22 рубля, а к 07:30 она подорожала до 12,23 рубля.

Финансовый аналитик Владислав Антонов ранее заявил, что курс рубля будет продолжать колебаться в пределах от 85 до 95 рублей за доллар. По его мнению, равновесный уровень составляет 90 рублей. Предполагается, что текущий курс рубля тесно связан с сохранением высоких цен на энергетические ресурсы, вызванных геополитическими рисками. Кроме того, на это повлияла продажа иностранной валюты российскими экспортерами.