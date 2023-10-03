Курс доллара превысил 100 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 100 рублей. Стоимость американской национальной валюты на 7:02 мск составила 100,255 рубля. В последний раз стоимость доллара достигала таких значений 14 августа.

Курс евро вместе с этим прибавил 0,22%. Европейская национальная валюта, согласно данным Мосбиржи, достигла отметки в 104,7175 рубля.

Немного подрос и юань. Китайская валюта прибавила 0,038%. К настоящему моменту юань достиг значения 13,639 рубля.

Сейчас курс доллара — 99,94 рубля, евро — 104,57 рубля.

Ранее эксперт по финансам Алексей Родин рассказал, что хранение валюты недружественных стран несет определенные риски, поэтому от ее покупки сегодня лучше воздержаться. Он добавил, что валюта сама по себе не является активом, поэтому держать деньги в ней не совсем разумно, и лучше вложить валюту в какой-нибудь актив.

До этого финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал, что в ближайшее время валютный курс будет варьироваться от 90 до 100 рублей за один доллар. По его словам, цены на нефть продолжат расти, при этом можно ожидать очередного повышения Банком России ключевой ставки до 14–15%.