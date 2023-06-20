Курс доллара пошел вверх на открытии торгов Мосбиржи Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 12 копеек до 84,26 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов Мосбиржи утром 20 июня вырос на 12 копеек и составил 84,26 рубля, следует из данных биржи. В свою очередь евро укрепился относительно рубля на 19 копеек по сравнению со вчерашними показателями, его стоимость составила 91,99 рубля.

Курс юаня на утро 20 июня остался неизменным — как и 19 июня во время закрытия торгов его стоимость составляет 11,72 рубля.

19 июня в начале торгов на Московской бирже доллар доходил до отметки в 84 рубля, евро — выше 92 рублей.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал о влиянии сырьевых котировок на ослабление курса рубля. Так, в начале июня партнеры Саудовской Аравии по ОПЕК+ не поддержали ее инициативу о добровольном сокращении добычи еще на 1 млн баррелей в сутки для стабилизации ситуации на рынке. Поэтому нефть продолжила снижение, в частности, сорт Brent упал ниже $72 за баррель.

Ранее Григорьев отметил, что причиной роста курса доллара по отношению к рублю стал высокий спрос и низкое предложение на американскую валюту. Связано это, по мнению эксперта, с возобновлением роста импорта в Россию.