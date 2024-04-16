Курс доллара подскочил выше 94 рублей МосБиржа: курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс рубля снижается к доллару и юаню, однако растет к евро, следует из данных Московской Биржи. Американская валюта поднялась выше 94 рублей впервые с 30 октября 2023 года, китайская — подорожала до 12,9 рубля, курс европейской составляет 99,66 рубля.

Расчетами «завтра» курс доллара увеличивался на 29 копеек на момент 07:29 мск, достигнув отметки 94,04 рубля. Китайская валюта показывала рост более чем на одну копейку — до 12,9 рубля, евро терял 18 копеек — до 99,66 рубля.

На момент 08:07 мск курс американской валюты опустился до 93,94 рубля, ее прирост составляет 19 копеек.

10 апреля курс евро в России достиг отметки в 101,08 рубля, преодолев данный рубеж впервые с 21 марта. Тогда же доллар поднимался до 93,08 рубля, а юань — до 12,862 рубля.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что при отзыве лицензии у банка в обычных условиях нельзя вернуть вклад, но можно получить полную или частичную компенсацию через страховку. Он отметил, что средства граждан автоматически защищены, поэтому дополнительных действий не требуется.

До этого Центробанк сообщал, что на 1 апреля внешний долг России составил $304 млрд. Показатель с начала года снизился на 4,1% ($12,8 млрд). Внешние обязательства Москвы в прошлом году сократились на 17,7% (на $68,2 млрд).