Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Курс евро также поднялся выше 96 рублей впервые более чем за год.

По состоянию на 09:29 доллар США торговался на Мосбирже по 88,615 рубля, что на 1,045 рубля выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро на ту же минуту достиг отметки 96,2525 рубля, прибавив на 1,15 рубля к закрытию торгов прошлого дня.

Курс юаня при этом вырос до 12,187 рубля. Китайская валюта подорожала на 13 копеек.

Ранее финансовый аналитик Артем Звездин спрогнозировал, что курс доллара в июле будет держаться на уровне 80-85 рублей при условии отсутствия негативных геополитических факторов, в ином случае возможно движение к отметке в 90 рублей. Средний курс евро, по оценке Звездина, будет находиться в границах 95-97 рублей. Аналитик не ждет серьезного усиления рубля к европейской валюте, хотя и можно рассчитывать на некоторую стабилизацию, по его словам. Средний курс юаня, учитывая растущий спрос на китайскую валюту, составит 12 рублей, считает он.

Аналитик Павел Самиев при этом допустил, что уже со следующей недели курсы доллара и евро начнут снижаться, если ЦБ РФ пойдет на повышение ключевой ставки. По его словам, даже символическое увеличение ставки «уже точно даст» укрепление рубля.