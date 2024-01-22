Курс доллара поднялся выше 88 рублей на открытии торгов МосБиржи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи в понедельник, 22 января, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, вырос на 10 копеек и составил 88,3 рубля. Согласно данным торгов на площадке, курс евро при этом прибавил 15,25 копейки, дойдя до отметки в 96,35 рубля.

Курс юаня вырос на 0,85 копейки и составил 12,225 рубля.

Ранее курс доллара на МосБирже поднялся до 88,04 рубля спустя 10 минут после открытия торгов 17 января. Американская валюта сначала показывала рост, но затем пошла на снижение. К 08:45 по московскому времени стоимость доллара США оценивалась в 87,97 рубля. Максимальная стоимость евро с момента начала торгов составила 95,78 рубля, юаня — 12,15 рубля.

Экономист Денис Ракша ранее рассказал, что в 2024 году курс доллара не составит ни 120, ни 200 рублей, как предсказывают некоторые аналитики. Он пояснил, что Центробанк и Минфин полностью контролируют валютный рынок и тот объем валюты, который на этот рынок поступает, а это значит, что курсом рубля можно управлять. По оценкам Минэкономразвития, в этом году доллар будет стоить в среднем 90,1 рубля. Эксперт добавил, что в 2023 году аналитики прогнозировали дефицит бюджета на уровне 7–9 трлн рублей, но их прогнозы не сбылись. В 2024 году точно так же не сбудутся и «безумные прогнозы по курсу рубля», считает он.