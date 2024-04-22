Курс доллара перевалил за 93,27 рубля Курс доллара в начале торгов на МосБирже вырос до 93,27 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Курс рубля начал снижаться в начале торгов в понедельник, 22 апреля, в парах с долларом, юанем и евро, следует из данных Московской Биржи. Американская валюта дорожает до 93,27 рубля, китайская торгуется на уровне 12,86 рубля, европейская зафиксировалась на отметке 99,46 рубля.

Так, расчетами «завтра» на момент 07:02 мск курс доллара рос на 12 копеек, юань поднимался на две копейки, в то время как рост евро составлял семь копеек. К 09:00 мск курс американской валюты остается на отметке 93,31 рубля, китайской — 12,86 рубля, европейской — 99,55 рубля.

19 апреля курс доллара в России опускался ниже 93 рублей. Согласно данным МосБиржи на момент 15:48 мск, валюта США потеряла 0,84% и торговалась на уровне 92,99 рубля впервые с 10 апреля. По состоянию на 19:16 мск доллар находился уже на отметке в 93,15 рубля.

До этого американская валюта поднялась выше 94 рублей впервые с 30 октября 2023 года. Такие данные показали торги за 16 апреля. Эксперт фондового рынка Михаил Зельцер связал это с внешними факторами. Он подчеркнул, что произошел резкий рост индекса американской валюты. По его словам, остальные валюты переоценились вниз.

Кроме того, экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев отмечал, что заменить доллар в качестве резервной валюты может юань, поскольку китайская экономика в валовом значении выходит на первое место.