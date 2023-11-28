Курс доллара на МосБирже вырос до 88,91 рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара на открытии Московской Биржи вырос на 10 с половиной копеек по сравнению с показателями от 27 ноября и составил 88,91 рубля, сообщается на сайте площадки. Отмечается, что курс евро также увеличился. Разница в показателях составила 1,75 копейки, стоимость валюты Европейского союза составляет 97,29 рубля. Курс юаня незначительно снизился и составил 12,39 рубля.

Отмечается, что к 07:40 по московскому времени курс доллара начал снижаться. В настоящее время стоимость валюты США оценивается в 88,75 рубля. Курс евро также незначительно снизился и составил 97,28 рубля. Юань же подешевел до 12,38 рубля.

Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский ранее заявил, что валютный рынок в России заметно стабилизировался. По его словам, этому поспособствовали решения, принятые российским правительством. Переславский считает, что в декабре ослабления рубля ждать не стоит, однако курс валют продолжит меняться, хоть и не сильно.

Как сообщалось ранее, руководство СПБ Биржи ввело запрет на подачу заявок по ценным бумагам в иностранной валюте. Ограничение распространяется на сделки в евро, долларах США, гонконгских долларах, а также в китайских юанях. Причины принятия такого решения неизвестны, новые правила официально вступили в силу с 27 ноября.