Курс доллара на МосБирже упал до 89,19 рубля на открытии торгов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара на Московской бирже снизился на 24,75 копейки и составил 89,19 рубля, сообщается на сайте площадки. При этом отмечается, что к 07:45 мск американская валюта продолжила падение и остановилась на отметке 89,05 рубля. Курс евро снизился на 3,5 копейки и составил 98,16 рубля, курс юаня — 12,5 рубля.

Как и доллар, курс евро продолжил колебаться после открытия торгов и позднее составил 98 рублей. Стоимость юаня же резко снизилась до 12,48 рубля и не демонстрировала никаких изменений в течение часа. Курс евро к доллару остался неизменным с вечера 28 ноября и составляет $1,1 за €1.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боумэн ранее предупредила о риске усиления инфляции в США. По ее словам, это связано с предполагаемым ростом цен на энергоносители, который может нивелировать усилия правительства, направленные на борьбу с инфляцией.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, Вашингтон не сможет обуздать инфляцию, так как он уже использовал все доступные методы и не достиг нужного результата. Эксперт считает, что огромная эмиссия денег создала для американской экономики большие проблемы.