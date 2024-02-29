Курс доллара на МосБирже опустился ниже 91 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже опустился ниже 91 рубля, о чем свидетельствуют данные торгов. Такое снижение фиксируется впервые с 12 февраля. На графиках видно, что после открытия торгов стоимость американской валюты оценивалась в 91,15 рубля, после чего она возросла до 91,36 рубля. Затем курс начал снижаться и остановился на отметке в 90,92 рубля к 10:23 по московскому времени.

Курс юаня также колебался после открытия торгов. В 07:00 по московскому времени стоимость валюты КНР оценивалась в 12,62 рубля, затем она также продемонстрировала рост. К 08:40 юань подорожал до 12,64 рубля, после чего пошел на снижение. К 10:26 стоимость валюты составила 12,58 рубля.

Курс евро к рублю начал резко снижаться после 08:48, когда он оценивался в 99,03 рубля. К 10:26 стоимость евро упала до 98,61 рубля. Курс доллара к евро оставался стабильным с самого открытия торгов и оценивался в €1,08 за доллар.

Финансовый аналитик и экономист Николай Кульбака ранее заявил, что курс доллара и евро на российском рынке может немного снизиться в ближайшие месяцы. По его словам, это обусловлено напряженностью российского бюджета на 2024 год. Кульбака также подчеркнул, что курс стал более управляемым со стороны Минфина РФ и Центробанка России.