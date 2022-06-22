Курс доллара на МосБирже упал ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара опустился ниже 53 рублей, следует из данных Московской Биржи. Такие данные фиксируются впервые с июня 2015 года.

По данным на 10:27 22 июня, американская валюта потеряла 1,52%. Тогда ее стоимость «рухнула» до 52,96 рубля.

Курс евро также демонстрирует рекордно низкие значения по сравнению с данными за 2015 год. Так, стоимость европейской валюты впервые за семь лет опустилась до 56 рублей. По данным на 10:12, стоимость евро снизилась на 73 копейки, до 55,53 рубля.

Ранее ведущий аналитик Банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова объяснила, почему падение доллара не влияет на цены в России. Она указала на то, что розничная стоимость реагирует на изменение валютного курса не так быстро, как оптовая.