Курс доллара и евро снизился

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара и евро во время утренних торгов на Московской Бирже 28 февраля снизился относительно рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Так, на 09:15 мск стоимость американской валюты составила 74,13 рубля, европейской — 78,51 рубля.

Таким образом, доллар потерял 0,41% относительно показателей закрытия торгов, а евро — 0,7.

Напомним, что 21 февраля в 14:30, после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию курс доллара составлял 74,5 рубля, тогда как еще в 12:00 он составлял 75 рублей. Аналитик Павел Самиев предположил, что падение курса доллара после послания окажется краткосрочным. Эксперт объяснил такую реакцию рынка на обращение российского лидера ожиданием более жестких сообщений.

Ранее аналитик Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Экономист Софья Донец предположила, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году.