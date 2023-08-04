Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года Курс доллара поднялся до 95 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар достиг максимума с 28 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. На дневных торгах американская валюта продавалась за 95 рублей.

Отечественная валюта при этом предприняла попытки скорректироваться. Это привело к тому, что курс доллара снизился на 10 копеек, составив 94,89 рубля. Евро при этом прибавило 55 копеек. На дневных торгах валюта продавалась за 103,78 рубля.

Из данных Мосбиржи также следует, что стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,39%. Она достигла 85,47 доллара, удерживаясь на границах максимума с апреля.

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев объяснил, с чем может быть связан подъем курса доллара. По его словам, причиной является рыночная волатильность. При этом подъем курса американской валюты не стоит считать трендом, указал он.

Также ранее стало известно о планах Министерства финансов России возобновить покупку валюты на внутреннем рынке. На соответствующие цели направят более 40 млрд рублей нефтегазовых сверхдоходов.

Операции будут осуществлять в период с 7 августа по 6 сентября 2023 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит 1,8 млрд рублей.