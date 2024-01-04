Куда вложить деньги в России в 2024 году: депозиты, золото, ценные бумаги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономические проблемы в России в последние полгода сильно обостряются: цены стремительно растут, Центробанк также сильно повышает ставку, делая дорогими любые кредиты и ипотеку, а курс рубля остается на довольно низких уровнях. Можно ли в этой ситуации спасти хотя бы часть денег от обесценивания и как это делать лучше всего, расскажет NEWS.ru.

Рублевые вклады

Вклады — наиболее простой и понятный способ сохранения денег. А из-за повышения ключевой ставки 15 декабря до 16% — еще и очень привлекательный способ. И уже сейчас проценты по вкладам в банках достигают 16–17% годовых, говорит в беседе с NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. И он ждет, что в первой половине 2024 года такие ставки, скорее всего, сохранятся.

«После середины года уже могут быть изменения, поэтому этими благоприятными условиями нужно успеть воспользоваться. Например, положить средства на более долгосрочный вклад. Если получится — на один или даже три года, если ставка привлекательная», — сказал Шнейдерман.

В то же время независимый финансовый аналитик Борис Ушерович отмечает, что максимум выгоды можно извлечь из краткосрочных депозитов либо из накопительных счетов. Это ранее подтверждали и другие эксперты, отмечая, что вклады на три месяца часто дают самую большую ставку. Ушерович, кстати, также считает, что в январе — июне 2024 года ставки по вкладам будут максимальными. Директор по коммуникациям BitRiver экономист Андрей Лобода полагает, что в первом квартале 2024 года вклады на 90 дней можно будет открыть под 15–16,5% годовых. И даже если ключевую ставку начнут снижать со второй половины весны следующего года, вклады по итогу всего года дадут 13–15% доходности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные валюты

Ушерович отмечает: со второго квартала 2024 года, скорее всего, пойдет период ослабления рубля и доллар с евро перешагнут «комфортный» порог, установившийся на уровне 90–95 рублей за доллар и 97–99 рублей за евро. И пока, возможно, эти валюты выгодны для приобретения (по более высокой цене их можно купить наличными в обменниках, по менее высокой — на сайтах или в приложениях банков, еще по более доступной — на бирже, но в последних двух случаях наличными можно будет получить только их рублевый эквивалент).«Но не стоит концентрироваться только на западных валютах — в качестве диверсификации рисков, на мой взгляд, стоит рассмотреть также юань и дирхам ОАЭ», — сказал Ушерович.

В то же время Лобода допускает, что власти еще вернутся к политике сильного рубля и сделают ее выгодным инструментом для сбережения. Однако пока большая часть экспертов сходится во мнении, что после выборов президента 17 марта на укрепление рубля больше не будут тратить большие деньги и он начнет стремительно слабеть.

Золото

Тоже хорошо знакомый россиянам инструмент. Как отмечает Ушерович, инвестировать в золото можно несколькими способами: покупать слитки или открывать в банках обезличенные металлические счета (в такой ситуации вы покупаете виртуальную долю золота на ту сумму, которая у вас есть). Еще варианты для тех, кто не боится играть на бирже, — акции золотодобытчиков или фьючерсы на золото.

Эксперт добавляет, что в 2023 году было особенно популярно покупать именно слитки золота, а стоимость унции за год выросла на 10%. «Однако стоит помнить, что в 2024 году закончится временный мораторий на НДС на покупку золота физическими лицами (в прошлые годы россиян освобождали от этого налога. — NEWS.ru) и этот вариант вложения станет уже менее привлекательным», — говорит Ушерович.

Впрочем, добавляет Лобода, в 2024 году золото может подорожать еще на 10%, до $2,2 тыс. за унцию. Другого мнения придерживается Шнейдерман. Он считает, что золото уже не является защитным активом из-за чрезмерной волатильности рынка и спекулятивного интереса. «Инвестиция в золото может рассматриваться перспективной на горизонте 5–10 лет, но скорее это подходит для крупных сумм», — считает он.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Недвижимость

Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в разговоре с NEWS.ru отметил: сейчас актуальными становятся инвестиции в ликвидные объекты на вторичном рынке, которые собственники из-за срочности продажи будут готовы отдать с большим дисконтом. Например, в прошлом году часть объектов на вторичном рынке инвесторы выкупали со скидкой 35–50%, после чего проводили бюджетную предпродажную подготовку квартиры и продавали ниже рыночной цены, но с доходностью на уровне 30–35%.

«Понятно, что такой дисконт не будет иметь массового характера, поэтому за подобными объектами буквально будет охота. Покупка объектов с максимальным дисконтом — стратегия, которая будет актуальна и в будущем году», — сказал Зайцев.

Акции российских компаний

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов в разговоре с NEWS.ru поясняет: российский рынок акций сильно вырос за последний год, но это был рост после глубокого падения в 2022 году. И чтобы рынок восстановился до уровней 2021 года, он должен принести в сумме около 35% доходности инвесторам с учетом дивидендов, или около 20% только за счет прироста самих акций. В долларах же российский рынок все еще очень дешевый — на треть дешевле 2021 года. И это дает потенциал восстановления в 50% с учетом ожидаемых дивидендов.

«Но все эти перспективы пока на паузе из-за высокой ставки ЦБ. Пока она не начнет снижаться, восстановление котировок вряд ли продолжится. Поэтому покупать акции стоит с пониманием того, что в ближайшие месяцы роста, скорее всего, не будет. А дивиденды в сумме принесут лишь около 5–6% стоимости акции за полгода», — сказал Емельянов.

Российские облигации

Сейчас самые надежные облигации типа коротких ОФЗ приносят 12–15% годовых, более длинные или корпоративные бумаги — 14–17%, а высокорисковые («мусорные») — более 20%, говорит Емельянов. «Обычно, чтобы снизить риски при вложениях в облигации, инвесторы собирают целый портфель на разные сроки и под разных эмитентов», — добавляет эксперт.

В результате можно получить те же 15–16% годовых, что и на вкладах, но на больший срок, большую сумму и без ограничений (нет штрафов за досрочное изъятие, например, как это есть во вкладах), говорит аналитик. «Если покупать облигации сейчас, то именно такие ставки можно зафиксировать как минимум до конца следующего года», — обращает внимание представитель БКС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные акции и облигации

С иностранными акциями пока есть неопределенность, говорит Емельянов. По факту акции в долларах США и Гонконга заблокированы (депозитарии либо под санкциями, либо боятся новых санкций). Да и в целом СПБ Биржа пока держит паузу и не дает торговать иностранными акциями.

Облигаций же, например, в юанях немного, отмечает Емельянов. Есть, к примеру, бонды компании РУСАЛ на сроки от года до четырех лет. И их годовая доходность сейчас составляет 4,5–6%. Это равноценно валютному вкладу, только в «дружественной» валюте.

«Юань сейчас дешев относительно доллара и евро. Даже если рубль не будет падать, есть шанс поймать в 2024 году восстановительный рост юаня. В сумме это может быть порядка 3–7% на росте самой валюты плюс еще 5–6% купонами, итого 7–13% [годовых] в рублях», — заключил Емельянов.

Экономист Лобода в свою очередь напоминает, что в целом торговля на бирже сейчас, в условиях геополитических перемен, дело рисковое. И с этим «на фоне напряженных политических отношений» лучше переждать.

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