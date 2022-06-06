Российские банки потеряли доступ к мировому списку подсанкционных компаний Агрегатор данных Dow Jones прекратил передавать российским банкам данные о санкциях

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Один из крупнейших агрегаторов данных Risk & Compliance от Dow Jones направил российским банкам уведомления о прекращении сотрудничества, пишет РБК со ссылкой на источники. Теперь финансовым организациям не доступна информация о действующих по всему миру санкционных списках.

Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список, — пояснил собеседник агентства.

Уточняется, что сервис Dow Jones собирает сведения о санкциях против физлиц и компаний, введенных разными странами и поставляет их банкам пакетом.

Ранее Евросовет утвердил шестой пакет санкций против России. Поэтапный отказ от углеводородов из РФ займет полгода для сырой нефти и восемь месяцев для других нефтепродуктов, но из этого правила будут исключения. Кроме того, три крупнейших российских банка отключат от SWIFT с 14 июня. В рамках новых рестрикций россияне больше не смогут получать у европейцев консалтинговые, бухгалтерские и пиар-услуги, а также пользоваться облачными сервисами.