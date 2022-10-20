Крупнейшие банки России повысили ставки по вкладам Marcs: крупнейшие банки России стали повышать ставки по вкладам на 0,2–1,1 п. п.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупнейшие банки России за последние две недели стали повышать ставки по вкладам на 0,2—1,1 процентных пункта, следует из данных мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs. Отмечается, что в ряде банков ставка по вкладам достигла чуть более 8%, передает ТАСС.

Так, на этой неделе банк МКБ анонсировал повышение ставок по некоторым вкладам в рублях, в рамках которых доходность вкладчика вырастит на 0,25–1,1 п. п., максимальная ставка для рублевых вкладов выросла в банке до 8,7%.

Газпромбанк, в свою очередь, повысил ставки по некоторым рублевым вкладам на 0,26–0,78 п. п., однако максимальная доходность осталась на прежнем уровне — она составляет 7,72%. Россельхозбанк также повысил ставки по всем закрытым вкладам в рублях. В массовом сегменте ставки повышены на 0,05–0,7 п. п., повысилась и максимальная ставка — на 0,5 п. п., до 7,6%.

В Промсвязьбанке ставки на прошлой недели повысились на 0,05–1,1 п. п. Таким образом, максимальная ставка среди базовых вкладов составила 7,15%, максимальная ставка по вкладу для новых денег осталась без изменений — 8%.

Банк «Открытие» изменил ставки по всем рублевым вкладам, кроме вклада для перевода средств с валютных вкладов. Максимальная ставка среди базовых вкладов в рублях повышена на 0,5 п. п., до 7,8%, доходность по вкладу для новых денег повышена на 0,5 п. п., до 8%. Банк «Тинькофф» повысил ставки на 0,5–3 п. п. для вкладов от 12 месяцев. Максимальная ставка среди всех вкладов в рублях выросла на 1 п. п., до 8%.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сообщил, что российские банки изменили свое отношение к заемщикам на более доброжелательное. Из-за падения спроса на кредиты на 10–25% банки стали одобрять больше сделок, чем раньше, пояснил он.